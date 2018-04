La Justícia belga condemna Abdeslam per intent d'assassinat

El tribunal correccional de Brussel·les va condemnar Salah Abdeslam, únic terrorista que va participar en els atemptats de novembre de 2015 a París que continua viu, a 20 anys de presó per intent d'assassinat en un tiroteig contra la policia dies abans dels atemptats del 22 de març de 2016 a la capital belga. També va ser condemnat a 20 anys de presó el seu còmplice Sofien Ayari. Tots dos, a més, hauran de pagar una indemnització de 12.000 euros. Ni Abdeslam ni Ayari van acudir a la lectura del veredicte.

El tiroteig va tenir lloc el 15 de març de 2016 al barri de Brussel·les de Forest durant un operatiu dut a terme de forma conjunta per la Policia de Bèlgica i França. Tres agents van resultar ferits i un suposat gihadista algerià de 35 anys va morir. Abdeslam i Ayari van aconseguir escapar, però finalment van ser detinguts tres dies després. El 22 de març la cèl·lula gihadista instal·lada a Brussel·les i vinculada amb els atacs de París va atemptar contra l'aeroport i la xarxa de metro de la capital europea, deixant una trentena de morts.

En un altre ordre de coses, les autoritats franceses estaven informades que el gegant suís de materials de construcció Lafarge Holcim va pagar a diferents grups armats a Síria, inclòs l'Estat Islàmic (IS), per mantenir en funcionament la seva planta de ciment de Jalabiya, al nord d'aquest país, va revelar el diari francès Libération. En la seva declaració davant els jutges francesos, que instrueixen la causa per finançament del terrorisme, Jean-Claude Veillard, que era el director de seguretat de Lafarge, va explicar que estava en contacte directe amb múltiples interlocutors dels serveis secrets.