Ortega retira la reforma que va iniciar els disturbis a Nicaragua

El president de Nicaragua, Daniel Ortega, va anunciar la retirada de la reforma de la Seguretat Social que ha provocat les protestes que han causat una trentena de morts. «Amb la finalitat de facilitar el diàleg, aquesta resolució revoca la resolució anterior, del 17 d'abril, que va servir com a detonant perquè s'iniciés tota aquesta situació de protesta», va explicar Ortega.

«Volem restablir l'ordre, no podem permetre que aquí s'imposi el caos i saquejos», va explicar Ortega, que va fer una crida a la pau i va destacar que «la taula queda neta per seure a tractar el tema amb els ocupadors i treballadors». El mandatari nicaragüenc va assegurar que no hi haurà condicions prèvies per al diàleg.

Per part seva, els Estats Units van ordenar evacuar les famílies del seu personal diplomàtic a Managua a causa dels disturbis. Així, el Departament d'Estat dels EUA va emtre un comunicat en el qual ordena la immediata sortida de Nicaragua dels familiars i autoritza la sortida del seu propi personal.