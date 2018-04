Palma prohibeix el lloguer turístic als habitatges plurifamiliars

El regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne de Palma, José Hila, va anunciar que no es permetrà el lloguer turístic a habitatges plurifamiliars a tot el municipi, segons la proposta de zona única per a Palma presentada per l'Ajuntament. Hila va explicar que sí es podran llogar els habitatges unifamiliars excepte a polígons, a sòl rústic protegit i a l a zona d'influència aeroportuària. Així mateix, el regidor d'Urbanisme va expressar que aquesta decisió ha estat presa amb l'objectiu de «protegir» el resident i, així, «prioritzar l'accés a l'habitatge» i «garantir el dret constitucional» davant la demanda d'usos turístics. A més, va assenyalar que la proposta s'ha pres d'acord amb la iniciativa presentada per la Federació d'Associacions de Veïns de Palma i aprovada el 2017. L'alcalde, Antoni Noguera, va dir que aquesta regulació «ajudarà a aclarir l'equilibri que té la ciutat».