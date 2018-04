El president del Congrés italià rep un mandat per intentar formar govern

El president de la República italiana, Sergio Mattarella, li ha conferit un mandat oficial de 48 hores al president de la Cambra de Diputats, Roberto Fico, per verificar la possibilitat d'un acord entre el Moviment 5 Estrelles i el Partit Democràtic (PD) que permetria arribar a una majoria parlamentària i la designació d'un primer ministre, així com la conformació d'un nou govern. Segons va anunciar el secretari general de la Presidència de la República, Ugo Zampetti, després de la trobada realitzada entre Mattarella i Fico, el Cap d'Estat li ha sol·licitat al president de la Cambra de Diputats aquest mandat oficial específic per 48 hores.

Per la seva banda, Fico va agrair a Mattarella la missió encomanada per investigar sobre la possibilitat d'aquesta majoria parlamentària i així conformar un govern que buscarà «els temes per a l'interès del país i un programa de govern». D'aquesta manera, continua el procés de conformació de govern iniciat el passat 4 de març amb les eleccions generals en les quals els italians van votar en un 32% pel Moviment 5 Estrelles, el 37% el va obtenir la coalició dels partits del centredreta, i el centreesquerra va sumar un 22%. El proper dijous, Fico es reunirà un cop més amb Sergio Mattarella per donar-li el resultat d'aquest breu mandat.

Paral·lelament, una coalició de partits de centredreta es va imposar a les eleccions celebrades diumenge a la regió de Molise, vistes com un termòmetre de la situació política d'Itàlia en plenes negociacions per formar govern.

El candidat presidencial del centredreta, Donato Toma, va aconseguir la victòria després d'obtenir més del 44 per cent dels vots i s'acosta per tant al lideratge d'una província amb 300.000 habitants. El Moviment 5 estrelles va repetir de nou a nivell parlamentari com a formació més votada, però el seu candidat, Andrea Greco, en haver obtingut només el 38 per cent dels vots no n'ha tingut prou per imposar-se al bloc conservador, que està format per nou partits. Per la seva banda, el centreesquerra que lidera el Partit Democràtic ha consumat una nova debacle.