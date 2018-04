Queda lliure la conductora drogada que va matar un ciclista a Mallorca

Anais M.B., la jove que el passat dia 5 va atropellar nou ciclistes i en va matar un quan conduïa drogada a la localitat mallorquina de Capdepera, està ja en llibertat. El seu advocat va dipositar ahir la fiança de 10.000 euros fixada la setmana passada per la jutgessa i l'acusada va sortir a la tarda del centre penitenciari. La sospitosa, de 28 anys, ha passat 16 dies a la presó preventiva acusada de delictes d'homicidi i lesions imprudents i contra la seguretat viària per donar positiu en cànnabis després del sinistre.

A més de la fiança, la jutgessa li ha imposat altres mesures cautelars per minimitzar el risc de fuga i de reiteració delictiva. Mentre duri la instrucció de la causa, Anais M.B. té prohibit conduir i sortir d'Espanya, per la qual cosa se li ha retirat el passaport, i haurà de comparèixer al jutjat els dies 1 i 15 de cada mes.

La jove va ingressar a la presó incondicional el 7 d'abril, dos dies després de l'atropellament múltiple, després de ser detinguda i posada a disposició del jutjat de guàrdia de Manacor. La magistrada va justificar el seu empresonament per la "gravetat inusitada" de la seva imprudència i els seus antecedents per conduir drogada, a més de la manca de proves documentals del seu arrelament laboral i familiar a Mallorca.

Dijous passat, la jutge que ha assumit les indagacions, va atendre la petició de la fiscalia i l'advocat defensor, Miquel Àngel Ordinas, d'establir una fiança de 10.000 euros perquè la jove quedés en llibertat. Al seu entendre, el dipòsit d'aquesta quantitat, la resta de mesures cautelars i el ja demostrat arrelament -la jove té feina estable i una filla de nou anys i altres familiars a l'illa- redueixen notablement el risc que fugi abans del judici o torni a cometre els mateixos delictes.

Durant els últims dies, els cercles pròxims a la jove han realitzat diverses gestions per aconseguir els diners fixats per la jutgessa. Aconseguit l'objectiu, el seu advocat va dipositar ahir al matí al jutjat aquesta quantitat. Estava previst que l'acusada sortís a última hora de la tarda del centre penitenciari.

La jove està imputada per haver atropellat amb el seu Porsche Cayenne un grup de ciclistes cap a dos quarts del matí del 5 d'abril. Un dels esportistes va morir aquella mateixa nit a Son Espases i vuit van patir lesions de diversa consideració. Anais M.B. va donar positiu en cànnabis després de l'accident, un resultat que ha confirmat ja el laboratori de la Guàrdia Civil. Ella sosté que aquell dia no havia consumit marihuana, encara que va admetre haver-se fumat un porro la nit anterior.

L'acusada havia estat condemnada a un any i un dia de retirada del carnet de conduir pocs dies abans del sinistre per donar positiu en cànnabis en un control a Sant Llorenç al març de 2015. La sentència, però, no havia estat executada quan es va produir el sinistre i la jove mantenia encara el permís.