La sentència del judici contra La Manada se sabrà dijous

El president de la Secció Segona de l'Audiència de Navarra llegirà dijous la decisió de la sentència de la suposada violació grupal dels Sanfermines de 2016. L'acte tindrà lloc a la sala de vistes 102, a la primera planta del Palau de Justícia de Pamplona, en audiència pública, tot i que els membres de La Manada no hi assistiran. El judici contra els cinc acusats va quedar vist per a sentència el passat 28 de novembre i, tot i que inicialment s'havia estudiat com a possible data per a la resolució el passat mes de febrer, serà dijous quan es conegui. Els membres de La Manada s'enfronten a penes de presó que superen els vint anys per delictes d'agressió sexual, contra la intimitat i robatori amb intimidació. En concret, el Ministeri Fiiscal va demanar per a ells 22 anys i 10 mesos de presó; l'acusació particular va reclamar 24 anys i nou mesos, i les acusacions populars 25 anys i nou mesos.