Així és la llei del desnonament exprés contra 'okupacions'

Finalment els socialistes s'han despenjat aquest dimarts d'un text que, en gran mesura, havien acordat i recolzat en la fase de ponència, el que ha estat enlletgit per diferents grups durant el debat en Comissió. Segons al·leguen, el resultat "final no té mesures concretes contra els extorsionadors, sinó contra els ocupants".

En la votació d'esmenes a la Comissió s'han exclòs del procés de desnonament exprés a les entitats privades i gestores d'un fons d'habitatges destinats al lloguer social, que venien incloses en el text aprovat per la ponència, que els obria la porta al fet que entitats financeres o fons voltor poguessin acollir-se a aquests procediments.

immediata recuperació de la plena possessió d'un habitatge o part d'ella sempre que s'hagin vist privats d'ella sense el seu consentiment" les persones físiques propietàries d'habitatge, entitats sense ànim de lucre i "entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes d'habitatge social ". En aquest cas, es traslladarà un avís als ocupants, extensible a aquells que en aquest moment no es troben en l'habitatge. Des de llavors, s'exigirà a aquests ocupants que justifiquin la situació de possessió. Davant d'això, "exclusivament" podran fonamentar la seva oposició a la demanda en "l'existència de títol suficient per a posseir l'habitatge o en la manca de títol" per part del demandant. En cas de no aportar-se "justificació suficient, el tribunal ha d'ordenar mitjançant interlocutòria el lliurament immediat de la possessió de l'habitatge". Contra aquesta interlocutòria, diu la llei, "no es pot interposar cap recurs i es durà a efecte contra qualsevol dels ocupants que estiguin en aquest moment en l'habitatge". Així mateix, també es dictarà sentència "immediatament" en cas que el demandat no contestés al requeriment en el termini previst de cinc dies. La llei, a més, possibilita l'execució, si així ho sol·licités el demandant, sense la necessitat que transcorri el termini de 20 dies previst a la Llei d'enjudiciament civil. La llei contempla la comunicació "als serveis públics competents en matèria de política social" en diferents fases del procés "si procedís la seva actuació", encara que no d'ofici sinó un cop s'obtingués consentiment "interessats". Segons la proposta finalment aprovada, podran demanar "la immediata recuperació de la plena possessió d'un habitatge o part d'ella sempre que s'hagin vist privats d'ella sense el seu consentiment" les persones físiques propietàries d'habitatge, entitats sense ànim de lucre i "entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes d'habitatge social ".

La llei ha acabat definint-se com una modificació de la"en relació amb l'ocupació il·legal d'immobles", malgrat que en un primer moment va ser presentada com una modificació per regular "un procediment específic per a garantir la possessió d'habitatges titularitat de propietaris persones físiques i per assegurar a les entitats socials i a les administracions públiques la disponibilitat dels habitatges en el seu haver destinats a lloguer social ".