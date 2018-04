El Congrés aprova una llei per fer fora els «ocupes» en només dos mesos

La Comissió de Justícia del Congrés va aprovar una proposició de llei per accelerar el procés en casos de desnonaments d'habitatges ocupats. El text, que s'haurà de remetre al Senat, protegeix els petits propietaris, les ONG i les entitats públiques propietàries o posseïdores d'habitatges socials. Amb aquest canvi normatiu, promogut pel PDeCAT, s'acceleren els terminis per fer fora els «ocupes» il·legals. Fins ara, podia allargar-se fins a dos anys i, en canvi, ara es podrà desnonar en dos mesos. La llei deixa fora entitats financeres, promotors i fons voltor. La diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró va destacar que la llei contribueix a lluitar contra les màfies que es lucren i que cobren oferint pisos de manera il·legal. El text es va aprovar per només un vot. Va rebre el suport de PP, Cs, PDeCAT i PNB i els vots en contra d'ERC, PSOE i Podem.

La iniciativa legislativa modifica la llei 1/2000 del 7 de gener, d'enjudiciament civil, en relació a l'ocupació il·legal d'habitatges i es va debatre arran d'una iniciativa presentada pel PDeCAT fa més d'un any. El que permet, a la pràctica, és executar per la via d'urgència els desallotjaments i escurçar-ne els tràmits. Fins ara, si es recorria a la via penal els tràmits per fer fora els «ocupes» podia allargar-se fins a dos anys. Ara, amb un procediment sumari, es calcula que la situació es podrà resoldre en dos mesos.



Els fons voltor queden fora

El canvi normatiu protegeix els petits propietaris, les entitats sense ànim de lucre i les entitats públiques propietàries o posseïdores d'habitatges socials. Han quedat fora d'aquest nou procediment els grans tenidors, com fons voltor o entitats financeres, tal i com ja demanava el PDeCAT en el text inicial.

En canvi, la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró va reconèixer que també els hauria agradat «protegir» els promotors, però que no han trobat la fórmula per pactar-ho amb la resta de grups. Un cop aprovat a la Comissió de Justícia, el text de la proposició de llei es remet al Senat, on el PP té majoria absoluta i, per tant, s'aprovarà.