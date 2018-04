Brussel·les demana «preservar» l'acord nuclear amb l'Iran

L'Alta Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Federica Mogherini, va demanar «preservar» l'acord nuclear amb l'Iran, ja que ha permès evitar que Teheran desenvolupi una arma nuclear, fet pel qual va argumentar que «tot Europa està darrere de la plena aplicació» del pacte. «No es tracta de renegociar l'acord nuclear, no és això el que els presidents han discutit», va afirmar Mogherini, en referència a la reunió que van mantenir dimarts a la Casa Blanca els presidents dels Estats Units i França, Donald Trump i Emmanuel Macron, respectivament. En la mateixa van parlar sobre la possibilitat de negociar un nou acord.

Així, Mogherini va destacar que «en tot cas es tracta de parlar d'aspectes addicionals» no tractats per l'actual pacte. En aquest sentit, fonts comunitàries van assenyalar que entre aquests assumptes hi hauria la contenció del programa iranià de míssils balístics o el suport de Teheran al president sirià, Bashar al-Assad.

Per altra banda, Macron va instar Trump a abandonar els postulats nacionalistes per ajudar a construir un ordre internacional basat en un «nou multilateralisme» en un discurs davant el Congrés nord-americà, com a tancament de la seva visita d'Estat.

El nacionalisme pot ser «un remei temptador per a les nostres pors», va assegurar Macron en una sessió conjunta del Senat i la Cambra de Representants. «Però el segle XXI ha portat una sèrie d'amenaces i desafiaments que els nostres ancestres mai van imaginar» i que només es poden combatre des de la comunitat internacional, va afegir. Macron va considerar que «això requereix més que mai la implicació dels EUA».