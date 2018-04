Cadena perpètua per a l'assassí de la periodista sueca

Un tribunal danès va condemnar a cadena perpètua l'inventor Peter Madsen, constructor de diversos submarins, per assassinar i esquarterar la periodista sueca Kim Wall, que va perdre la vida a bord d'un batiscaf en què s'havia embarcat per realitzar un reportatge a l'agost de 2017. La Policia va detenir Madsen després que tornés a port sense Wall, de 30 anys. El cos de la periodista va ser trobat per parts durant les setmanes següents i, malgrat que l'inventor va reconèixer haver trossejat el cadàver, en tot moment va negar la seva responsabilitat en l'assassinat.

Segons Madsen, va desmembrar el cos i el va llançar per la borda perquè volia recuperar les «condicions normals» al submarí. La periodista, segons la versió de l'acusat, va morir per la inhalació de gasos que s'havien filtrat en el submarí per una avaria. «Després d'una avaluació completa, el tribunal ha conclòs que l'acusat va assassinar Kim Wall», va assenyalar la jutge Anette Burkoe, per a qui les explicació donada «no és creïble».