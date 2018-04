Cifuentes cau pel màster

El PP segueix embarcat en el seu debat existencial sobre si la corrupció ha de ser un requisit o només un mèrit per ascendir en el partit. A l'atapeït programa d'actes escandalosos d'aquesta setmana, les prostitutes de l'Azerbaidjan han quedat arraconades per la dimissió de Cristina Cifuentes. I hi ha tants motius per desallotjar la presidenta de Madrid que es necessita especificar la causa concreta. Que quedi clar que cau pel màster, el possible furt de cremes és un tema menor.

La dissecció també és obligatòria per tractar-se de dos casos molt semblants, dins de la corrupció o perversió del càrrec públic. Un cop promocionat al PP, tot s'aconsegueix sense esforç, màsters i cremes. Sorprèn que els dirigents d'un partit tan ordenancista s'entreguin a les tàctiques anarquistes de Dario Fo en Aquí no paga ningú. Cal tenir pietat amb el ciutadà que sucumbeix a la temptació de robar a un lladre, però la situació varia quan accedeix a un càrrec públic. En canvi, els populars pensen que l'elecció els autoritza a alliberar els seus instints més abjectes.

El problema rau en l'ocultació. George Bush va confessar el seu alcoholisme, i a partir d'aquí va poder consagrar-se a massacrar iraquians sense sotmetre's a proves d'alcoholèmia. En canvi, Cifuentes va desaprofitar les oportunitats que li oferia el vassallatge bavejant dels periodistes madrilenys per desactivar les seves relliscades a universitats i supermercats. Una senzilla confessió avançada d'errors pretèrits, a la cistella de la compra o en les qualificacions del màster, hauria desactivat sisme. Per desgràcia, la presidenta de Madrid aspirava a la bulímia de la perfecció, per descomptat gratuïta. El vídeo que la desemmascara apropiant-se d'una crema per emmascarar, era indispensable perquè la dirigent del PP es negava a acceptar cap prova dels seus abusos. Iglesias s'equivoca en parlar de «periodisme de clavegueres». Cifuentes actuava amb la suficiència de sentir-se protegida pel corrupte mantell del partit, ara aixecat. Mals temps per al PP, fora i sobretot a dins.