Cifuentes dimiteix i denuncia «assetjament»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va presentar la seva dimissió, després d'esclatar fa més de 30 dies la polèmica de la falsificació del seu màster a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) i en divulgar-se un vídeo que mostra com va ser sorpresa robant cremes en un supermercat. Així ho va anunciar en una roda de premsa sense preguntes convocada amb caràcter urgent. La dirigent madrilenya va assegurar que les informacions divulgades responen a una campanya, que es va gestar fa força temps, d'«assetjament» contra ella, «que ha deixat de ser política per convertir-se en personal». «Crec que s'han passat unes línies vermelles evidents», va afegir. El president del Govern, Mariano Rajoy, va donar l'ordre que Cifuentes havia de dimitir abans del ple del Congrés sobre les esmenes de totalitat al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018.

Durant la seva compareixença, Cifuentes va assegurar que ha estat «espiada», que s'han fet «dossiers» contra la seva persona, alguns que han circulat i circulen per les redaccions dels mitjans de comunicació, així com que ha estat investigada des de fa anys. La presidenta madrilenya va criticar que totes les seves actuacions s'han posat «en dubte amb l'interès no només d'acabar amb l'adversari polític sinó també de destruir la persona». Segons la seva opinió, tenir «tolerància zero contra la corrupció té un preu. Aquest és el preu i cal pagar-lo».

La dirigent madrilenya va admetre que ja havia pres la decisió de renunciar abans de les últimes informacions publicades, ja que la seva intenció era fer-ho abans de la moció de censura que hi ha plantejada contra ella per part del PSOE. Concretament, pensava fer-ho el dia 2 de maig després de la recepció que té lloc a la seu del Govern autonòmic perquè les polítiques que ha portat a terme no es veiessin perjudicades.

Cifuentes va assenyalar que va cometre un «error involuntari» en l'incident amb les cremes en un supermercat, on l'haurien enxampat furtant, i va afegir que va patir un intent d'«extorsió» per aquest assumpte. Va explicar que les imatges difoses per Okdiario es refereixen a un incident de 2011 i les va emmarcar en la campanya contra ella des del punt de vista polític i personal.

«Se m'ha intentat extorquir», va comentar la ja expresidenta, que va afegir que llavors ho va posar en coneixement de la Policia, però que ara «alguns mitjans o un mitjà ho ha decidit publicar», sent un tema que ha traspassat «totes les línies vermelles» i que ha posat en qüestió «tota la vida». Cifuentes va assegurar que en aquests 35 dies ha aguantat una «campanya de linxament permanent» durant «dia, tarda i nit, per terra, mar i aire».