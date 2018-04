Condemnats a nou anys de presó els membres de 'La Manada' per abús sexual

L'Audiència de Navarra ha condemnat a nou anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual els cinc membres de 'La Manada', als quals ha absolt del delicte d'agressió sexual i delicte contra la intimitat dels quals havien estat acusats.

Així ho ha donat a conèixer aquest dijous el president del tribunal en un acte celebrat a la sala de vistes 102 del Palau de Justícia de Pamplona, en audiència pública.

Un dels cinc acusats ha estat condemnat també per un delicte de furt (robatori del mòbil de la víctima) a dos mesos de multa amb una quota diària de 15 euros. Tots ells han estat absolts del delicte de robatori amb intimidació del qual havien estat acusats.

El Ministeri fiscal va demanar per als acusats 22 anys i 10 mesos de presó per agressió sexual, a més de per un delicte contra la intimitat i per robatori amb intimidació; l'acusació particular va reclamar 24 anys i nou mesos, i les acusacions populars van elevar aquesta petició als 25 anys i nou mesos de presó. La defensa, per la seva banda, havia demanat l'absolució dels cinc acusats.

La sentència s'ha conegut cinc mesos després que la vista oral del judici contra els cinc acusats quedés vist per a sentència. En concret, la vista va finalitzar el passat 28 de novembre del 2017. Uns dies després, al desembre, el tribunal va rebutjar la posada en llibertat dels cinc acusats, després que la defensa d'un dels acusats fes una petició per a la seva posada en llibertat. La resta de defenses es van adherir a aquesta petició i les acusacions es van oposar.

El tribunal va decidir que els cinc acusats seguissin a la presó a l'espera que es dictés la sentència, una decisió que no va ser unànime ja que no va comptar amb el suport d'un dels tres magistrats que componen la sala que ha jutjat aquest cas.

Els acusats, naturals de Sevilla, es troben a la presó des que van ser detinguts com a presumptes autors dels fets, que van tenir lloc el 7 de juliol del 2016. Els joves andalusos es van desplaçar a Pamplona amb motiu dels Sanfermines i van conèixer la nit del 6 al 7 de juliol la víctima, una jove madrilenya.