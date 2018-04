ETA entrega a la Policia dues caixes amb armes a Baiona

Les autoritats franceses estan analitzant dues caixes d'ETA trobades a Baiona que contenen 24 armes curtes, 500 detonadors electrònics, 200 plaques de matrícules i divers material per al robatori de vehicles, a més de munició de 9 mil·límetres i 38 SP, cordó detonant de 20 metres i dos temporitzadors.

L'arsenal d'ETA ha estat facilitat a la Policia Judicial de Baiona i a la Fiscalia i ha estat intervingut un any després de l'escenificació del desarmament de la banda a aquesta mateixa ciutat francesa i quan queden nou dies per a l'anunciada dissolució a Kanbo, el municipi francès que ha estat triat per diferents organitzacions per escenificar el proper 4 de maig l'acte de dissolució de la banda terrorista.