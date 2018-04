El PNB facilitarà l'aprovació dels Comptes a canvi d'una pujada de les pensions

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha arribat a un acord amb el PNB per superar la primera votació al Congrés dels Pressupostos de 2018 a canvi d'una pujada de les pensions de l'1,6% aquest any i d'acord amb l'IPC el 2019, alhora que es retarda l'aplicació del factor de sostenibilitat fins el 2023. Així ho va revelar el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, que va explicar que dimarts el cap del Govern es va reunir amb el president del PNB, Andoni Ortuzar, i que ahir es va tancar el compromís.

Segons va explicar, a canvi d'ajudar al PP per rebutjar les esmenes de totalitat contra els Pressupostos, el Govern ha acceptat la proposta del PNB de pujar totes les pensions un 1,6% aquest any i compassar-les a l'IPC el proper, per augmentar la base reguladora de les pensions de viduïtat al 56% aquest any i al 60% el 2019, i per retardar fins el 2023 l'aplicació del factor de sostenibilitat, l'entrada en vigor del qual es preveia per al proper any. A partir d'aquest compromís, i un cop solucionat el risc de devolució del projecte, el PNB s'obre a negociar altres esmenes parcials amb el PP per assegurar l'aprovació dels Pressupostos al maig.

Esteban va destacar que, en el tema de les pensions, l'Estat ha de «fer un esforç» en aquests dos anys, amb independència que en el Pacte de Toledo es treballi en reformes per assegurar la viabilitat de les pensions en el futur.



Diàleg sobre Catalunya

En la reunió entre Rajoy i Ortúzar es va parlar també de la situació política de Catalunya, un altre dels punts que mantenia estancades les converses amb el PNB per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que manté intervinguda l'autonomia.

El PNB, va explicar Esteban, ha reiterar al president del Govern la seva «preocupació» per aquest assumpte i la seva oposició a l'aplicació de l'article 155, però va valorar que ahir mateix Rajoy deixés clar als passadissos del Congrés el seu «compromís ferm» que aquestes mesures excepcionals desapareixeran quan es triï un nou Govern a Catalunya i que s'obrirà una etapa de diàleg.