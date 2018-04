Cifuentes també renuncia a la presidència del PP de Madrid

Cristina Cifuentes ha renunciat aquest divendres a la presidència del PP de Madrid, dos dies després que presentés la seva dimissió com a presidenta de la Comunitat de Madrid. En una carta dirigida a la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha comunicat la seva decisió: "Em dirigeixo a tu per comunicar-te formalment la meva renúncia irrevocable a la presidència del Partit Popular de Madrid, demanant-te que li traslladis al president nacional, Mariano Rajoy". En la missiva, Cifuentes assegura que aquesta és una decisió "molt dolorosa" perquè, segons apunta, porta militant en aquest partit "molt més de la meitat" de la seva vida, "donant sempre el millor de mi i lluitant per principis i valors que crec que són bons per Madrid i, sobretot, per Espanya".

Cifuentes destaca que es tracta de la seva segona renúncia en menys de dos dies, unes responsabilitats, segons diu, que va assumir "gràcies a la confiança dels madrilenys i dels militants" del partit. Qualifica les seves renúncies de "dificilíssimes decisions" que va adoptar per "no perjudicar els madrilenys, posant en risc la Presidència de la Comunitat, ni el nostre partit", que necessita estabilitat per continuar un projecte polític de centre que tants resultats positius està obtenint a la nostra regió".

"He estat sempre lleial al nostre president, el suport del qual, alè i afecte mai m'han faltat, i que agraeixo expressament el nostre partit, que tant ha fet per Espanya, i a tots els madrilenys, que em van votar i em van donar suport, i els que no ho van fer", ha assenyalat Cifuentes, que ha mostrat la seva "lleialtat" cap a Cospedal, qui considera la seva "amiga". "Estigui on estigui a cada moment, sempre podreu comptar amb mi", conclou.