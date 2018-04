Detenen un expolicia als EUA per 12 assassinats i 50 violacions entre 1976 i 1986

Les autoritats dels Estats Units van anunciar la detenció d'un home sospitós de dotze assassinats i almenys 50 violacions a Califòrnia entre 1976 i 1986, conegut com l'«assassí de Golden State». L'arrestat va ser identificat com Joseph James DeAngelo, de 72 anys i que es troba detingut sense fiança a Sacramento després de ser imputat per dos càrrecs d'assassinat. DeAngelo va ser arrestat després de la realització de proves d'ADN. «La resposta sempre ha estat a Sacramento», va explicar la fiscal de districte Anne Marie Schubert. L'home ha estat imputat pels assassinats el 1980 de Lyman i Charlene Smith, tal com va confirmar el fiscal de districte del comtat de Ventura, Greg Totten. Joseph James DeAngelo és un antic oficial de policia que va ser acomiadat el 1979 per un furt. Va treballar com a policia a Exeter i Auburn entre els anys 1973 i 1979, de manera que alguns d'aquests crims haurien estat comesos quan era uniformat.