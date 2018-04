La Fiscalia manté les peticions de pena per als acusats pels fets d'Alsasua

La Fiscalia de l'Audiència Nacional va elevar a definitiva la petició d'entre 12 anys i mig i 62 anys i mig de presó per als vuit acusats per l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles el 15 d'octubre de 2016 a la localitat navarresa d'Alsasua. Segons va explicar el fiscal, «hi ha proves suficients per considerar» que el que va passar a Alsasua «no va ser una baralla de bar», sinó una agressió «planificada i organitzada únicament i exclusiva per agredir dos guàrdies civils i les seves parelles amb la finalitat terrorista d'expulsar» aquest cos policial de la localitat.