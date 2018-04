Imputen Gallardón per la compra irregular d'una empresa colombiana

L'exministre i expresident de la Comunitat de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha estat cridat a declarar com a investigat a l'Audiència Nacional el proper 7 de juny per presumptes delictes de prevaricació i malversació a causa de la suposada compra irregular de l'empresa colombiana Inassa per part del Canal de Isabel II l'any 2001. El que va ser el seu número dos al Govern autonòmic, Manuel Cobo, també haurà de comparèixer com a imputat un dia abans, el 6 de juny, així com el també exconseller de Medi Ambient Carlos Mayor Oreja, que està citat a comparèixer el dia 5.

Després d'escoltar els membres del consell d'administració del Canal de Isabel II que van aprovar la compra presumptament irregular d'Inassa el 2001, el magistrat Manuel García Castellón ha decidit imputar Gallardón en ser el president del Consell de Govern que va donar el vistiplau a l'adquisició. Cobo, per la seva banda, va ser conseller de Presidència de la Comunitat de Madrid, mentre que Mayor Oreja va ser conseller de Medi Ambient i el 2001 també va ocupar el càrrec de president del Canal de Isabel II, tot i que aquell mateix any va ser rellevat per Pedro Calvo.

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha dictat recentment una sentència en què rebutja l'arxiu d'aquesta peça del cas Lezo, raó per la qual el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 ha pres ara aquesta decisió.

Els antics membres del consell d'administració del Canal de Isabel II, entre ells dos estrets col·laboradors de Gallardón, Pedro Calvo i Juan Bravo, van estar desfilant per l'Audiència Nacional durant el mes de gener per explicar per què van aprovar la compra d'Inassa per un preu per sobre de la seva valoració.

El jutge veu evident «l'existència d'un cúmul d'irregularitats comeses durant tot el procés d'adquisició de la societat colombiana», ja que es va fer d'una manera diferent a l'autoritzada, perquè en comptes de fer-ho de forma directa es va utilitzar la panamenya Aguas de América SA, societat radicada en un paradís fiscal.



Operació paral·lela

La Fiscalia acusa l'exdirector gerent del Canal Arturo Canalda i els llavors directius José Antonio de Cachavera i Juan Pablo López Heras de dissenyar una operació de compra paral·lela a l'explicada davant els consellers i «plena d'irregularitats», ja que sis dies abans que es celebrés la sessió de votació ja estava concedit l'aval bancari per adquirir Inassa.

En la seva declaració davant del jutge instructor, els exdirectius de l'empresa pública madrilenya van negar les acusacions i van explicar que, lluny de provocar pèrdues, es va tractar de la millor proposta de compra de totes les opcions presentades pels tècnics de la companyia d'aigües.