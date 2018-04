Mor una noia de 19 anys en caure des d'un cinquè pis d'apartaments a Magaluf

Una jove escocesa de 19 anys ha mort avui al precipitar-se d'un sisè pis a Magaluf. El cadàver ha estat trobat aquest matí, tot i que podria haver mort de matinada. Agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil investiguen les causes de la mort. La víctima, pel que sembla, pretenia visitar una amiga en un edifici d'apartaments i, en trobar una porta tancada, ha intentat passar per un lateral, però ha perdut l'equilibri i ha caigut al buit.

El cos de la jove, que treballava de cambrera en un local de copes de Magaluf, ha estat trobat cap a les 9.45 hores en un edifici d'apartaments Eden Roc situat al carrer Torrenova d'aquest nucli turístic de Calvià. Pel que sembla, la víctima podria portar diverses hores morta quan s'ha trobat el cos. Un dispositiu especial s'ha mobilitzat, ja que el cadàver estava en una zona de difícil accés. Bombers de Mallorca s'ha encarregat de recuperar a la morta i les assistències sanitàries de l'Ib-salut només han pogut certificar la seva defunció.

Per la seva banda, investigadors de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil han obert una investigació per reconstruir com s'havia produït la mort de la jove. Els experts de l'Institut Armat interroguen els potencials testimonis per aclarir l'incident. Tots els indicis apunten que la mort ha estat un fatal accident quan la víctima pretenia accedir per un lateral. L'entrada pel carrer Torrenova està situada en una setena planta de l'edifici d'apartaments. L'òbit ha estat comunicat al jutjat de guàrdia de Palma. La comissió judicial s'ha desplaçat fins Magaluf perquè el jutge ordeni l'aixecament del cadàver.