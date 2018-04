Prohibeixen una festa amb premis per a la minifaldilla més curta a Vitòria

L'Ajuntament de Vitòria ha prohibit per «sexista i discriminatòria» la celebració d'una Festa de la Minifaldilla organitzada per un pub per a demà, en la qual s'anunciaven premis per a la minifaldilla «més curta» i per a la «més provocativa». El consistori vitorià ja va prohibir l'any passat una altra festa programada per aquesta mateixa discoteca que incloïa un premi al millor cul de dona. A més, els organitzadors oferien consumicions gratis per a les dones amb minifaldilla i anunciaven regals d'ampolles a grups de cinc noies que portessin aquesta peça.