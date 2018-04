Trump avisa que es podria implicar en la investigació de la trama russa

El president dels Estats Units, Donald Trump, va avisar el Departament de Justícia que, tot i que fins ara ha optat per «quedar-se al marge» de la investigació que porta a terme el fiscal especial Robert Mueller sobre la relació del seu equip de campanya amb Rússia, podria canviar d'opinió. «Tenen en marxa una caça de bruixes contra el president dels Estats Units i he pres la decisió -i no hauria de prendre-la i pot ser que canvïi- de no involucrar-me en la investigació del Departament de Justícia», va dir Trump en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.

El president dels EUA va admetre que està «molt decebut» amb el Departament de Justícia per com ha actuat en aquest cas, incidint que «tot són mentides» i confiant que s'acabarà demostrant. «Pot ser que canviï d'opinió en algun moment perquè el que està passant és una desgràcia, una absoluta desgràcia», va reiterar.

Així, va considerar que en lloc de dirigir-se contra ell, la Fiscalia hauria d'actuar contra l'exdirector de l'FBI James Comey per entregar quatre dossiers sobre la trama russa a un professor de Dret que ha acabat sent el seu advocat personal. «Filtrar informació classificada. És culpable d'aquest delicte», va assenyalar.

Per altra banda, Ronny Jackson, metge de la Casa Blanca i candidat del president dels Estats Units a secretari d'Afers dels Veterans, va anunciar que renuncia a la seva nominació després de ser assenyalat pel seu polèmic passat laboral, que inclou alcoholisme i irregularitats en la prescripció de medicaments.

La vista de confirmació de Jackson s'hauria d'haver celebrat dimecres, però va ser ajornada arran d'un polèmic informe en què s'assegurava que el candidat es va prescriure medicaments, va aparèixer borratxo en una festa del Servei Secret, va destrossar un vehicle governamental i no va poder ser localitzat durant un viatge de treball per oferir assistència mèdica perquè «estava completament borratxo dormint en una habitació d'hotel». Jackson va anunciar que retira la seva candidatura, al·legant que les acusacions -«completament falses i inventades», va dir- s'han convertit en una «distracció» per a la tasca del president i del Departament que aspirava a dirigir.

En un altre ordre de coses, el Senat dels Estats Units va confirmar l'exdirector de la CIA Mike Pompeo com a secretari d'Estat, tot just un dia després que la seva nominació fos aprovada per la Comissió de Relacions Exteriors de la cambra alta. La votació es va tancar amb 57 vots a favor i 42 en contra. El senador independent Angus King i quatre senadors demòcrates li van donar suport en la votació. Trump va decidir al març cessar Rex Tillerson com a secretari d'Estat i nomenar Pompeo, que fins llavors exercia com a director de la CIA.