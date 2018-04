Arresten per abusar d'una menor el professor que va assetjar una nena al gener

La Guàrdia Civil ha detingut novament el professor d'un centre educatiu de Màlaga per abusos sexuals a una menor, de 14 anys, a la qual havia conegut a través de les xarxes socials. Aquest docent va ser arrestat el passat mes de gener per haver abusat sexualment durant tres anys d'una menor de 15 anys que va ser la seva alumna. Aquest arrest es va produir en el marc de l'Operació Didas, quan els agents van culminar la investigació sobre un professor per haver abusat sexualment d'aquesta alumna, sotmetent-la a un fort control de les seves activitats, fins que ella va decidir enfrontar-se al seu agressor i acabar amb els abusos. A partir d'aquell moment, la va assetjar constantment, arribant a fer més de 3.000 trucades telefòniques en el període d'un any, missatges continus i nombroses cartes d'amor.

Arran d'aquesta investigació i amb les evidències obtingudes dels nombrosos efectes intervinguts en l'escorcoll del seu domicili, els guàrdies civils van descobrir que havia sotmès a abusos a una altra menor de 14 anys amb la qual hauria contactat a través de les xarxes socials, iniciant una relació amb la mateixa.

Després d'un breu període de temps en què aquest individu es va guanyar la confiança de la menor, va aconseguir mitjançant enganys concretar una cita per així poder conèixer-se en persona, moment que va aprofitar per consumar els abusos sexuals. En tots els casos, el detingut aconseguia enganyar les víctimes aprofitant la seva vulnerabilitat.