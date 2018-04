Cifuentes també abandona la presidència del PP de Madrid

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes va comunicar oficialment a la direcció estatal del PP la seva renúncia com a presidenta dels populars madrilenys, dos dies després que dimitís al capdavant del Govern autonòmic. Així ho va traslladar a la secretària general del PP, María Dolores Cospedal, en una carta en què va presentar la seva «renúncia irrevocable» al capdavant del PP de Madrid en una decisió «molt dolorosa» per a ella que adopta, segons explica, per no perjudicar el partit, «que necessita estabilitat» per donar continuïtat al seu projecte.

L'actual secretari general del PP madrileny i president autonòmic en funcions, Ángel Garrido, assumirà la presidència del partit a la comunitat fins que es produeixi l'elecció del nou president, d'acord amb l'article 43 Ñ del Reglament d'Organització del PP madrileny. D'aquesta manera, Cifuentes abandona també el seu lloc al capdavant del PP de Madrid, al qual va arribar al març de 2017, i serà únicament diputada a l'Assemblea de Madrid.

Per altra banda, el Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid ha citat a declarar com a investigat el catedràtic de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Enrique Álvarez Conde, director del polèmic màster de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, per un presumpte delicte de falsedat documental.

També va citar a declarar per al proper 6 de juny dotze testimonis, entre ells els professors Clara Souto, la signatura de la qual apareix a l'acta del Treball de Final de Màster (TFM), Alfredo Allué, que va dir que podria haver estat falsificada seva signatura, i Laura Nuño, l'exsubdirectora de l'Institut de Dret Públic; a més de nou alumnes.

El jutjat investiga el presumpte delicte de falsedat documental en admetre a tràmit una querellad'una catedràtica de Dret Constitucional que apareix en una acta de convalidació d'assignatures. Es tracta de la catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat de Salamanca, Ángela Figueruelo, que sosté que ella mai va intervenir en el procés i que seva firma va ser falsificada.