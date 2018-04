Conclouen que no hi va haver tracte degradant a un nen autista en una escola de Getafe

El servei d'Inspecció Educativa de la Comunitat de Madrid ha conclòs que no s'ha produït tracte «degradant» ni «assetjament» al menor amb autisme de 8 anys que va estudiar al col·legi d'educació especial (CEEP) Santiago Ramón y Cajal de Getafe, i la família del qual va denunciar tracte vexatori per part de tres treballadors del centre. Aquesta és la principal conclusió de la informació reservada que es va obrir el passat 18 d'abril en relació amb la denúncia de fustigació i assetjament contra aquest menor i després que sortissin a la llum unes gravacions d'àudio que captaven les converses dels treballadors amb l'alumne.

Després de l'anàlisi completa dels àudios (amb més de 20 hores de gravació) i revisió del cas, la Inspecció educativa ha conclòs que «no es desprèn un tracte degradant cap al menor ni cap fet que pugui ser constitutiu de responsabilitat disciplinària pel delicte d'assetjament» per part dels funcionaris docents de l'esmentat centre. Una vegada conclòs aquest expedient, que tenia com a objecte revisar si procedia la posada en marxa d'alguna mesura per la via administrativa, des de l'Administració educativa asseguren que segueixen a disposició de la investigació judicial.