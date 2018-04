Detenen el conductor d'un autobús escolar per quadriplicar la taxa d'alcohol en sang

La Policia Local d'Elche de la Sierra (Albacete) va detenir el conductor d'un autobús escolar quan traslladava un grup d'alumnes i que quadruplicava la taxa permesa d'alcohol en sang. Aquesta actuació es va produir després de rebre l'avís d'un veí de la localitat que va veure que el conductor no es trobava en bones condicions per fer la seva feina. Després les proves realitzades per la Policia Local es va comprovar que l'home tenia una taxa de 1,28 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat. Un cop finalitzades les diligències policials realitzades al lloc dels fets, el conductor va quedar en llibertat i ha estat citat per a un judici ràpid que s'ha de celebrar al jutjat d'Hellín per la comissió d'un presumpte delicte contra la seguretat viària. La direcció del centre educatiu, informada dels fets, es va encarregar de completar el trasllat dels alumnes afectats.