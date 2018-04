Les dues Corees acorden una pau «permanent i duradora»

Els líders de Corea del Nord i Corea del Sud, Kim Jong-un i Moon Jae In, van signar una declaració en què es comprometen a impulsar la «completa desnuclearització» de la península coreana i a signar un tractat aquest any per consolidar una pau «permanent» i «duradora». «Corea del Nord i Corea del Sud comparteixen la visió que les mesures iniciades per Corea del Nord són molt significatives i decisives per a la desnuclearització de la península coreana i acorden exercir els seus respectius papers i responsabilitats per aconseguir-ho», establia la declaració conjunta signada pels dos mandataris a la cimera celebrada a la localitat sud-coreana de Panmunjon.

«Corea del Nord i Corea del Sud acorden buscar el suport i la cooperació de la comunitat internacional per a la desnuclearització de la península coreana», afegia la declaració conjunta rubricada per Kim i Moon en una jornada esperada des de fa més de deu anys. Els dos països continuen tècnicament en guerra perquè el conflicte de 1953 no va concloure amb un tractat de pau sinó amb un armistici.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va aplaudir la «històrica» reunió entre els mandataris de les dues Corees i va celebrar que la guerra entre els dos països veïns s'«acabarà». «Després d'un any furiós de llançaments de míssils i proves nuclears, està tenint lloc ara una històrica trobada entre Corea del Nord i Corea del Sud», va publicar Trump a Twitter, en la seva primera reacció a la reunió celebrada a la frontera entre els dos països veïns. Segons el mandatari nord-americà, «estan passant coses bones», tot i que a continuació va advertir que «només el temps ho dirà». «La guerra de Corea s'acabarà! Els Estats Units i tots els seus grans ciutadans haurien d'estar molt orgullosos del que està passant ara a Corea», va afegir, en aparent al·lusió a la voluntat de les parts d'aprovar un tractat de pau.