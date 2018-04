El Govern anuncia que valorarà si els delictes sexuals estan correctament tipificats

El Govern valorarà si cal actualitzar l'ordenament jurídic per a la tipificació dels delictes d'agressió sexual i abús, després de la sentència que condemna els cinc membres de La Manada per un delicte d'abús i els absol d'agressió sexual. Així ho va avançar el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. «El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha informat que s'ha posat en contacte amb la secció penal de la Comissió General de Codificació per valorar si la tipificació d'aquests delictes que daten del Codi Penal de l'època de Felipe González el 1995 està convenientment reflectida en el nostre ordenament jurídic o cal actualitzar-la», va assenyalar.

La Comissió General de Codificació és un òrgan col·legiat d'assessorament en la preparació dels textos prelegislatius i de caràcter reglamentari creat per a l'orientació, preservació i tutela de l'ordenament jurídic. El propi ministre de Justícia en forma part, al costat d'un president, vicepresident, secretari general tècnic del Ministeri de Justícia; i els presidents de secció, vocals i secretari general que correspon al subdirector de Política Legislativa.

En tot cas, va apuntar que «qualsevol modificació» del Codi Penal «cal fer-reposadament» i amb «el consens» de tots els grups polítics, tot incidint en la necessitat de «fer una reflexió» sobre la norma. Segons va defensar, «cal traslladar als textos legislatius» la nova actitud de la societat espanyola que,segons el seu parer, «ha canviat» i «està més conscienciada» amb la «tolerància zero» i contra la violència de gènere.

En aquest sentit, el Ple del Congrés decidirà el proper 8 de maig si admet a tràmit una proposició de llei del PP que planteja la reforma de diversos articles del Codi Penal i que els grups parlamentaris podrien aprofitar per introduir canvis en els tipus penals relatius a l'agressió o l'abús sexual.

Per part seva, la Fiscalia ha decidit recórrer la sentència de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra que condemna els cinc integrants de La Manada a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual. El Ministeri Públic ha decidit recórrer en apel·lació per «infracció de llei» davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) en mantenir la seva consideració inicial que «els fets són constitutius d'un delicte d'agressió sexual (violació) i no només d'abús sexual».

Paral·lelament, la portaveu del Govern de Navarra, María Solana, va manifestar que tenen el convenciment que el que va succeir als Sanfermines de 2016 va ser «una violació, una agressió sexual amb intimidació» i va afirmar que recorreran la sentència en considerar que s'aprecien «contradiccions». Va assenyalar que la sentència els va causar «estranyesa» en ser «inusual» no només perquè «compta amb un vot particular que ha plantejat ni més ni menys l'absolució dels processats», sinó perquè segons el seu parer «s'aprecien contradiccions»

Per altra banda, el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, va manifestar en relació amb les fortes crítiques que ha generat la condemna per abús sexual a membres de La Manada per l'Audiència de Navarra, que quan les crítiques a les resolucions judicials consisteixen en desqualificacions emanades de persones que ostenten responsabilitats públiques, «es compromet greument la confiança que el nostre sistema de justícia mereix dels ciutadans, i ha de recordar-se que és la nostra Constitució la que estableix una justícia impartida per jutges i magistrats professionals , independents i imparcials».