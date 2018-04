Un home assassina a punyalades set estudiants d'un institut a la Xina

Almenys set estudiants d'institut van morir i dotze més van resultar ferits després de ser atacats per un home armat amb un punyal a la província xinesa de Shaanxi, al nord-oest del gegant asiàtic. L'atac va tenir lloc al comtat de Mizhi quan els joves tornaven ja a casa després d'acabar les classes. El suposat autor dels apunyalaments, del qual no han transcendit detalls, ja ha estat detingut i traslladat sota custòdia de les autoritats. El diari Shaanxi City Express va difondre imatges de joves coberts de sang i del sospitós sent evacuat per les forces de seguretat. El nivell de delinqüència a la Xina és baix, especialment a les grans ciutats, però en els últims anys s'han produït diversos atacs amb arma blanca que han tingut com a objectiu menors d'edat. Fa uns dies, una dona va morir i 12 persones van resultar ferides per una cadena d'apunyalaments en un centre comercial de Pequín.