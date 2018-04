L'actriu Jessica Chastain es va mostrar contrària a la sentència contra La Manada assegurant que no es tracta d'abús sexual, sinó de «violació» i que «estar immòbil amb els ulls tancats no equival a consentiment». «Cinc desconeguts li van dir a una adolescent èbria que l'acompanyarien al seu cotxe. En canvi, la van portar a un altre lloc on van gravar com la violaven. Estar immòbil amb els ulls tancats no és consentiment, no és abús sexual, és violació», va dir.