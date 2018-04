Merkel i Trump tornen a mostrar divergències després de reunir-se

Les divergències entre la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president dels Estatss Units, Donald Trump, va tornar a quedar clares. Tots dos van intentar escenificar una reconciliació a la Casa Blanca que almenys esborrés de la memòria la catastròfica trobada que van mantenir fa un any, quan Trump es va negar fins i tot a donar la mà a la cancellera alemanya. Almenys van trobar un punt comú quan Merkel va accedir a l'exigència del president dels EUA que la comunitat internacional obligui l'Iran a fer noves concessions després de l'acord nuclear aconseguit el 2015. Al marge d'això, cap acord.

Els punts de fricció són exactament els mateixos que fa un any: el comerç i la contribució europea en general i Alemanya en particular a l'OTAN. Merkel no va negar que Alemanya ha augmentat la seva contribució a l'Aliança Atlàntica, però també va matisar que «ja l'hem pujat molt».

En matèria comercial, la baralla va ser gairebé directa. El cap de l'Estat i del Govern nord-americà va repetir en dues ocasions que el seu país té un dèficit comercial de 125.000 milions d'euros amb la Unió Europea. En realitat, la xifra esmentada per Trump és mentida.