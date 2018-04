Mor Alfie Evans, el nadó britànic que va ser centre d'una batalla legal

El nen britànic Alfie Evans, de 23 mesos d'edat, que patia una malaltia degenerativa i els pares del qual van plantejar una batalla judicial al seu país per traslladar-lo a Itàlia perquè fos tractat allà, ha mort, segons ha informat el seu pare, Tom Evans.

En un missatge penjat a la xarxa social Facebook, Evans ha anunciat la mort del nen apuntant que "El meu gladiador ha guanyat el seu escut i les seves ales a les 02.30 ... absolutament desconsolats".

Els pares d'Alfie han desafiat durant els últims mesos la justícia britànica i l'hospital on estava internat a Liverpool per aconseguir que el seu fill fos traslladat a Itàlia, on un centre havia mostrat la seva disposició a tractar-lo.

Els metges el van desconnectar de les màquines que el mantenien amb vida el dilluns passat a la nit, després d'haver estat ingressat al centre Alder Hey Children's Hospital des de maig de 2016.

La justícia britànica va determinar al febrer que aquesta mesura era en "interès" del nadó, el cervell havia quedat danyat per la malaltia i havia perdut la vista, l'oïda i el tacte.

El Tribunal Suprem del Regne Unit va ratificar aquesta decisió la setmana passada, mentre que la Cort d'Apel·lacions va denegar dimecres als pares el dret a portar-lo a l'hospital pediàtric de Roma Bambino Gesú, gestionat pel Vaticà, que es va oferir a mantenir-li el suport vital .

La directora d'aquest centre, Mariella Enoc, va afirmar que el Ministeri de Defensa italià havia posat a la seva disposició un avió i un equip mèdic per traslladar el nadó en cas que els jutges britànics donessin el seu vistiplau.

Després de l'última negativa de la Cort d'Apel·lacions, el pare d'Alfie va assegurar que col·laboraria amb els metges de l'hospital de Liverpool, als qui havia acusat dies enrere de mantenir "presoner" el seu fill.

Evans va afirmar que treballaria amb l'equip de doctors per oferir al nadó "la dignitat i el confort que necessita".

Durant el procés judicial dels últims mesos, l'hospital va argumentar que els escàners cerebrals d'Alfie mostraven una "degradació catastròfica" dels teixits i van considerar "inhumà" mantenir un tractament.