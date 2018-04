Moren tres palestins per trets dels soldats israelians a la Franja de Gaza

Tres palestins van morir com a conseqüència dels trets efectuats per les forces d'Israel durant les noves manifestacions registrades durant la jornada a la franja de Gaza. El portaveu del Ministeri de Sanitat de Gaza, Ashraf al Qidra, va afirmar que dos palestins van perdre la vida per trets de les forces israelianes poc després de confirmar-se un mort durant les protestes. Així mateix, va assenyalar que altres 610 persones van resultar ferides, entre ells onze membres de personal sanitari i dos periodistes. Així, un fotògraf, Abdelrahman al Kahlut, va resultar ferit de bala en una cama, mentre que un altre fotògraf identificat com Hashim Hamadé va rebre l'impacte d'un pot de gasos lacrimògens al cap.

Els enfrontaments van esclatar després que centenars de palestins s'acostessin a la tanca de seguretat i que alguns d'ells aconseguissin traspassar el seu primer nivell en una zona situada a l'est de l'enclavament. L'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Zeid Raad al Hussein, va acusar precisament les forces israelianes d'utilitzar una «força excessiva» per reprimir les manifestacions de palestins a la frontera de la franja de Gaza i va assegurar que «no ha estat una ni dues vegades, sinó repetidament».