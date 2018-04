Una petició per inhabilitar els jutges que han dictat la sentència rep un milió d'avals

La petició a la plataforma Change.org que demana la inhabilitació dels magistrats encarregats de dictar la sentència que condemna a nou anys de presó per abús sexual continuat els cinc membres de La Manada i els absol del d'agressió sexual acumula ja més d'un milió signatures de suport. El requeriment, llançat poc després que es donés a conèixer la sentència de l'Audiència de Navarra dijous, superava a darrera hora d'ahir el milió de firmes i continua oberta.

«En un país en què tenim un problema de violència masclista tan greu, no ens podem permetre jutges i magistrats que considerin que perquè hi hagi agressió sexual no n'hi ha prou amb que cinc homes agredeixin una jove indefensa i en estat d'embriaguesa a la qual posteriorment van abandonar i van robar el telèfon perquè no pogués ser auxiliada», estableix el text de la petició.

Paral·lelament, milers de persones van sortir ahir de nou al carre després de les nombroses concentracions de dijous per protestar contra la sentència de l'Audiència de Navarra. Així, centenars de persones es van tornar a concentrar davant del Palau de Justícia de Pamplona per mostrar el seu rebuig a la sentència. En la concentració es van corejar consignes com «no és abús, és violació» o «aquesta justícia és una merda». A la protesta va participar la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Pamplona, Laura Berro, i la parlamentària de Podem Tere Sáez.

A Barcelona, la protesta va tallar l'avinguda Diagonal de Barcelona durant mitja hora. La concentració, convocada pel Grup de Dones Campus Diagonal, va protestar amb crits com «No és abús, és violació».

A més, els valencians van tornar a sortir al carrer per mostrar la seva indignació i es van concentrar davant de la Ciutat de la Justícia darrere d'una gran pancarta en què es llegia: «No és abús és violació». Els concentrats van clamar contra els magistrats del tribunal que va jutjar als acusats amb crits de «aquests jutges no ens representen» i altres de suport a la víctima.