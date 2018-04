El PNB reclama inversions per 63,3 milions per avalar els Pressupostos

El PNB ha reclamat inversions per valor de 63,3 milions d'euros en les 43 esmenes parcials que ha registrat per a la seva tramitació al marge de la ja anunciada pujada de les pensions de l'1,6% tant el 2018 com el 2019. El gruix de les inversions que reclama el grup d'Aitor Esteban suposa 27,5 milions en millores d'infraestructures ferroviàries en què s'inclou una partida específica d'1,7 milions d'euros per a la recuperació de l'H24, una demanda de les institucions alabeses a la qual va obrir la porta el president d'Aena Jaime García Legaz.

El PNB reclama inversions per a una bateria d'actuacions tant a Euskadi com a Navarra que tant per la seva quantia com per la seva naturalesa no tindran grans dificultats per a ser assumides pel Govern de Mariano Rajoy. Els nacionalistes mantenen que el seu vot definitiu sobre els Pressupostos de 2018 encara no està decidit i que dependrà de «l'actitud que s'adopti respecte l'aixecament de l'article 155» a Catalunya, a més del compliment de l'acord sobre la pujada de les pensions i d'aquestes partides «relacionades amb l'agenda basca».

El projecte de Pressupostos generals de l'Estat elaborat pel ministre Cristóbal Montoro ja incloïa inversions per valor de 509 milions a Euskadi, fet que suposa un augment del 32% dels 385 milions previstos en els Comptes de 2017. Les esmenes parcials del PNB inclouen el compromís de l'Estat en la millora de regadius i depuradores, inclòs l'embassament d'Itoiz a Navarra.