França i Alemanya reiteren que a l'estiu presentaran la reforma de la UE

Els ministres de Finances d'Alemanya i França han reafirmat la seva intenció de presentar un pla per reformar la zona de l'euro per a aquest estiu. «França i Alemanya tenen el mateix objectiu: una eurozona més robusta i fortament integrada», va dir ahir el ministre francès Bruno Le Maire en una reunió informal de ministres de Finances de la UE a Sofia.

El ministre de Finances d'Alemanya, Olaf Scholz, va apostar per la seva banda que per al mes que ve, juny com a més tard, ambdós països hauran aconseguit adoptar un pla conjunt. «Som optimistes que tindrem èxit».

Alemanya i França es van comprometre a lliurar un full de ruta de la reforma a temps per a una cimera de la UE que tindrà lloc el 28 de juny. De fet, el president francès, Emmanuel Macron, va presentar una sèrie d'idees de gran abast per enfortir la cooperació econòmica.