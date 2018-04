Milers de persones, 35.000 segons la Policia Municipal de Pamplona, van tornar a sortir al carrer ahir en protesta per la sentència a La Manada i per assegurar que «no és abús, és violació». La mobilització, convocada pel moviment feminista de Pamplona, va començar enfront del Palau de Justícia, on es va congregar una multitud. Els manifestants van fer el recorregut entre els aplaudiments dels assistents i cridant consignes a favor de la lluita feminista.