Milers de dones reviuen les seves agressions

ilers de dones de diferents àmbits estan explicant des d'ahir a Twitter els casos d'agressió sexual que han viscut, cosa que ha convertit en tendència mundial l'etiqueta #cuéntalo, una iniciativa de la periodista catalana Cristina Fallarás.

«He arrencat el dia proposant el #cuéntalo perquè crec que gairebé totes hem patit algun tipus d'agressió sexual», escrivia divendres Fallarás, unes hores després que la sentència que ha condemnat els cinc membres de La Manada per abús sexual i no per agressió sexual suscités mobilitzacions de protesta a tot Espanya.

Dones anònimes, però també de l'àmbit públic, entre elles periodistes, escriptores i polítiques es van anar sumant amb les seves històries o comentaris a la iniciativa, entre elles representants de Podemos com Irene Montero i Teresa Rodríguez, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

«Sentir por en tornar a casa les nits: fingir parlar per telèfon o demanar-li a una amiga que no pengi fins a entrar al portal, córrer nerviosa els últims metres amb la clau preparada. Ens ocorre a totes, ara ho vivim en comú. No estem soles», va compartir la portaveu d'Units Podem al Congrés, Irene Montero.

«Admiro la valentia de les que ho expliqueu sense embuts. Jo només en recordar aquella història en la qual vaig poder escapar de les grapes d'aquell senyor tan distingit i reconegut (i reconeixible) encara sento angoixa. Ràbia, fàstic, impotència», assenyala l'exsocialista Beatriz Talegón.

De la seva part, la periodista Elisa Beni assegura: «En dotze hores he rebut missatges de dones que em demanen ajuda per denunciar l'abús d'homes poderosos, l'incest, els intents d'abús laboral... Alguna cosa està passant».

També altres dones anònimes van utilitzar l'etiqueta #cuéntalo per denunciar casos d'agressió sexual en el seu entorn personal o laboral o per part de desconeguts, així com casos d'assetjament i por.