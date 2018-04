Trump prepara la trobada amb Kim Jong Un amb el president de Corea del Sud

El mandatari d'Estats Units, Donald Trump, va dir ahir que havia parlat amb el president sud-coreà, Moon Jae In, i que s'estaven disposant els preparatius per a una reunió amb Corea del Nord. «Acabo de tenir una conversa llarga i molt bona amb el president Moon, de Corea del Sud», va escriure Trump a Twitter. «Les coses van molt bé, s'està establint el moment i la ubicació de la reunió amb Corea del Nord», va afegir. També va informar que havia parlat amb el primer ministre japonès, Shinzo Abe, per informar-lo de les negociacions en curs.

Per altra part, l'agència de notícies estatal de Corea del Nord va assegurar que la cimera intercoreana serà una «nova fita» per propiciar la prosperitat de tots dos països i un punt d'inflexió per a la península. L'agència central de notícies nord-coreana va publicar per separat la declaració conjunta que el líder de Corea del Nord, Kim Jong Un, i el president sud-coreà, Moon Jae In, van anunciar aquest divendres després de celebrar la primera cimera conjunta en més d'una dècada. L'agència també va informar aquest dissabte que la declaració de la cimera intercoreana incloïa la «desnuclearització completa», un esment públic inusual que eleva les esperances dels esforços conjunts.