Alemanya, França i el Regne Unit demanen ampliar l'acord amb l'Iran als míssils balístics

Els líders del Regne Unit, França i Alemanya van acordar demanar una ampliació de l'acord nuclear aconseguit amb l'Iran perquè cobreixi qüestions com el programa de míssils balístics iranià o la presència de l'Iran a altres països de la regió del Pròxim Orient. «Ens hem compromès a seguir treballant junts estretament i amb els Estats Units per estudiar com afrontar tot un seguit de qüestions relacionades amb l'Iran que podrien ser cobertes en un nou acord», va explicar el Govern britànic en un comunicat emès després d'una conversa telefònica mantinguda pels tres dirigents.

En la conversa, Theresa May, Emmanuel Macron i Angela Merkel van coincidir a més que l'acord nuclear, conegut com a Pla Integral d'Acció Conjunta (PIAC), és la millor via per impedir que l'Iran tingui armes nuclears, tot i que consideren que podria ampliar-se per afectar altres qüestions com ara el programa balístic, què passarà quan expiri l'actual pacte o les activitats de l'Iran per «desestabilitzar la regió». Amb aquesta petició, les tres potències europees semblen alinear-se almenys d'una manera parcial amb allò expressat pel president nord-americà, Donald Trump, que considera imprescindible modificar el pacte.