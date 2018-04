Catalá contra el vot particular de La Manada: «Tots saben que el jutge González té algun problema singular»

El ministre de Justícia, Rafael Català, ha defensat aquest dilluns que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) hauria d'haver exercit la seva "potestat disciplinària" contra el jutge Ricardo González, el magistrat que va emetre un vot particular –de més de 200 folis- demanant l'absolució dels cinc acusats de 'La Manada'. "Quan tots saben que aquest jutge té algun problema singular, em sorprèn que el CGPJ no actuï", ha assenyalat Catalá en una entrevista a la cadena Cope.

El ministre de Justícia no ha volgut explicitar quins són aquests "problemes singulars" del magistrat Ricardo González però sí ha avançat que té alguns "expedients oberts". "Tots ho saben i em sorprèn la reacció de magistrats i fiscals", ha puntualitzat Català.

Segons ha destapat OK Diario, el jutge que va sol·licitar l'absolució dels membres de 'La Manada' té dos expedients disciplinaris oberts, un molt greu, del mateix CGPJ per "excessiva dilació i dilació injustificada en la tramitació de les causes".