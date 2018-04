Corea del Nord ofereix tancar la principal instal·lació de proves nuclears el mes que ve

L'oficina presidencial sud-coreana va informar que Corea del Nord s'ha ofert a clausurar el mes que ve la seva principal instal·lació de proves nuclears, Punggye Ri. Així ho va fer saber el portaveu de la Presidència, Yoon Young Chan, que va avançar que els mandataris de les dues Corees, Moon Jae In pel sud i el líder nord-coreà Kim Jong-un, anunciaran públicament el tancament quan sigui efectiu a través de un comunicat conjunt.

El portaveu va parafrasejar algunes de les declaracions del líder nord-coreà durant la seva històrica trobada de divendres amb el president de Corea del Sud. Kim Jong-un va manifestar la seva intenció de convidar la premsa a Corea del Nord perquè testifiquin la qualitat de les seves instal·lacions militars i s'aclareixin dubtes sobre les seves intencions. «Encara que sóc intrínsecament resistent cap als Estats Units, la gent veurà que no sóc el tipus de persona que dispara armes nuclears contra Corea del Sud, el Pacífic o els Estats Units», va assegurar el líder nord-coreà.

«Per què quedar-nos amb les armes nuclears i seguir vivint en una condició difícil si ens reunim amb els nord-americans per generar confiança i ens prometen acabar la guerra i no envair-nos?», va asseverar. Kim va declarar que no repetirà la «dolorosa història de la Guerra de Corea» i que «es necessiten mesures concretes per evitar que passi una confrontació militar accidental». També va acordar unificar les zones horàries utilitzades a Corea del Sud i del Nord, on Seül està 30 minuts per davant de Pyongyang.

Per altra banda, Mongòlia i Singapur serien les dues localitzacions que s'estarien estudiant com a lloc de trobada per a la cimera entre el líder nord-coreà i el president dels Estats Units, Donald Trump, segons la cadena de televisió nord-americana CBS.

«Em reuniré amb Kim Jong-un en les properes setmanes i ho esperem amb ganes», va assegurar Trump durant una roda de premsa a Washington amb motiu de la visita de la cancellera alemanya, Angela Merkel. «Estem entre dos països per al lloc, però ja us direm quin lloc és», va afegir. Dissabte, el mandatari nord-americà va assegurar durant un míting a la ciutat de Michigan que té previst reunir-se amb el líder nord-coreà d'aquí a tres o quatre setmanes.

«Els Estats Units no estan jugant amb Corea del Nord. Crec que tindrem la reunió aviat», va afegir. «Serà un partit molt important, la desnuclearització de la península coreana», va concloure el president nord-americà.

Per part seva, el president rus, Vladímir Putin, va traslladar al seu homòleg sud-coreà la seva disposició per a intervenir i impulsar la cooperació entre Corea del Nord i Corea del Sud i reforçar els resultats positius de la cimera intercoreana.

«Les parts van valorar positivament els acords assolits en aquesta trobada», va explicar el Kremlin en un comunicat després d'una conversa telefònica entre Putin i Moon. «Es va emfatitzar, en particular, la disposició a aconseguir la desnuclearització total de la península de Corea», establia el text.

Putin i Moon van expressar estar convençuts que la reunió «permetrà que tota la regió avanci cap a la pau i l'estabilitat», i Putin va reiterar que «Rússia està disposada a continuar contribuint a una normalització entre Corea del Sud i del Nord, en particular mitjançant la implementació de projectes trilaterals en els àmbits d'energia i infraestructures».

El líder rus va emfatitzar que les parts implicades han de continuar els esforços per aconseguir una solució política i diplomàtica dels problemes prenent en consideració el full de ruta proposat per Rússia i la Xina.