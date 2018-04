«L'independentisme ha d'acceptar que ha de lluitar per les vies legals»

Expert en inversions i en relacions internacionals, ha estat assessor de diferents multinacionals i diversos governs. Considera que el desafiament sobiranista català ha de ser tractat amb dignitat i intel·ligència i que és necessari que Espanya accepti que «Catalunya no és una broma». Assegura que la separació de poders no és real, tot i que pensa que el sistema judicial funciona bé i està complint un paper exemplar

Antonio Garrigues Walker va néixer a Madrid el 1934 i va seguir els passos del seu pare, que va crear la firma d'advocats Garrigues, fins a convertir-la en una de les més prestigioses d'Espanya. Expert en inversions, ha estat assessor de diferents multinacionals. Amb un tarannà negociador i conciliador, també ha estat assessor de diversos governs, entre ells el nord-americà i el japonès, per a les seves relacions amb Espanya. També va participar en política, ja que a principis dels anys vuitanta va crear el Partit Demócrata Liberal.



Farà 84 anys i no pensa a jubilar-se. Què opina del debat de les pensions?

Espanya en algun moment haurà de posar-se a pensar que estem en ple suïcidi demogràfic i que els càlculs actuals no surten i, per tant, caldrà plantejar-se altres opcions i sortides. Aquest problema el té tot Europa, que segueix sent un continent que està envellint a velocitats de vertigen. Caldrà estudiar noves fórmules de jubilació, retardant-la com és lògic,

però entrar en el debat de si un any, dos o tres... El que hem de tenir en compte és que els nens que neixin avui viuran de mitjana 100 anys; després, per tant, cal seure a reflexionar perquè això no hi ha qui ho pari. No se li dedica a aquest tema vital el temps suficient.

La jubilació ha de seguir sent un dret irrenunciable per a la ciutadania?

Per descomptat, ha d'haver-hi un moment en què una persona

es jubili. Però cal recordar que es va fixar la jubilació en els 65 perquè generalment coincidia amb la mort del treballador. Per tant, ara cal fer un altre tipus de replantejament. Considero que és important veure el que fan altres països, com Alemanya o els països nòrdics, perquè la imitació és una cosa bona i ells tenen ben estudiat el tema.

Com a expert en inversions, és bon moment per invertir aquí?

És clar que sí, i se segueix invertint molt capital estranger i nacional perquè és un país que té un potencial de creixement molt ampli en tots els terrenys. L'únic que em preocupa és que tinguem la llestesa d'acceptar que totes les bombolles que es creen exploten.

Hem tingut una bombolla de creixement en forma d'una bombolla immobiliària i anem cap a una altra, i caldrà fer alguna cosa per corregir-la. Hem tingut ja una experiència especialment dura i terrible.

Fa un any deia que no tenia cap dubte que el problema català es resoldria. Continua sense tenir dubtes?

Comença a estar clar que l'única solució vindrà quan l'independentisme català s'adoni que té tot el dret a lluitar per la independència, però amb l'única limitació d'exercitar-se dins de les vies legals. En segon lloc, no ens podem estranyar d'aquesta situació perquè no és la primera declaració unilateral d'independència, és la quarta. I en tercer lloc, que ningú pensi que Catalunya renunciarà al seu sobiranisme i al seu desig d'un autogovern complet perquè no ho hagi fet en les últimes dècades. Per tant, a l'estil orteguià, és un problema que cal saber portar amb dignitat i intel·ligència.

És un error que hi hagi polítics independentistes a la presó?

No soc molt partidari de la presó preventiva i crec que s'hagués pogut fer d'una altra manera, però és un tema en el qual no vull aparèixer com a molt dogmàtic perquè entenc que estem davant d'una situació especial d'una complexitat tremenda. Crec que quan l'independentisme accepti el seu dret a lluitar per la independència per vies legals caldrà trobar altres solucions perquè la tensió actual es redueixi. A Espanya hem d'acceptar que Catalunya no

és una broma, és una comunitat amb una riquesa cultural, política i sociològica meravellosa i amb una capacitat econòmica admirable. Confio en la sensatesa.

Es parla molt de la justícia paral·lela per la transcendència mediàtica d'alguns casos...

El tema de la relació entre els mitjans de la comunicació i la justícia s'està veient afectat pel desenvolupament tecnològic. Els mitjans socials fa trenta anys no existien i ara un agafa un aparell i diu qualsevol cosa. És una realitat i això no es pot controlar. Ara la intimitat i la privacitat han desaparegut i està passant el mateix amb la veritat. Aquest tema afecta tot. Aprendrem a tractar-lo, però no s'aconseguirà controlant els mitjans socials, perquè no es poden controlar.

Hi ha més ingerència política en la justícia que mai?

Sempre n'hi ha hagut, en uns països més i en altres menys. És un tema que afecta la qualitat democràtica i cal tenir una cura exquisida. Hem de convèncer-nos que la separació de poders ha de ser una realitat. Però és real? Doncs, miri vostè, no. Però jo crec que a Espanya el sistema judicial funciona bé i que està complint un paper exemplar. En el tema de la corrupció no hi ha cap altre país del món, inclosos els Estats Units, que hagi lluitat contra la corrupció com el sistema judicial espanyol. Aquí tothom està caient.

Està d'actualitat el cas de Cristina Cifuentes i el seu suposat màster. Com valora la seva dimissió?

Jo el que li demano a tothom és que revisi el seu propi currículum al més aviat possible. Hem de començar a aplicar el costum anglosaxó que mentir en la vida pública és una cosa greu i delicada, però en aquest tema, en el qual ni tan sols s'ha iniciat un judici, crec que el millor és no pensar.

Entre les lluites pendents hi ha la de la dona. Què li sembla el ressorgiment del feminisme?

El canvi sociològic més important que hi ha hagut a Espanya, sens dubte de cap mena, ha estat la transició de la dona cap al protagonisme privat i públic. No hi ha un altre país a Europa on aquesta transició hagi tingut aquesta intensitat i força. Reconec que queden reductes masclistes profundíssims.

Quina importància té l'educació per a un país?

Que Espanya no és excel·lent en educació ho diuen tots els índexs, però no crec que l'educació espanyola sigui tan dolenta com es diu. Anem cap a una revolució tecnològica i científica profundíssima i necessitem professors joves que coneguin el saber del seu temps.