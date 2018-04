El PP proposa una reforma dels delictes sexuals al Codi Penal

El vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, va demanar una reforma del Codi Penal perquè és «perfectament possible» que es produeixi una agressió sexual sense que hi hagi violència, com ha passat en el cas de La Manada, els cinc membres de la qual han estat condemnats per un delicte continuat d'abús sexual i han estat absolts d'un d'agressió sexual. Maroto va defensar la revisió de la tipificació dels delictes sexuals després de la sentència de l'Audiència de Navarra. El dirigent del PP va explicar que amb la legislació actual «és impossible que hi hagi una qualificació d'agressió sexual» si no es prova que hi va haver violència sobre la víctima.

Per part seva, el secretari d'Anàlisi Estratègica de Podem i precandidat d'aquest partit a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Íñigo Errejón, va assegurar que a Espanya «no estan en perill els jutges sinó les dones». Errejón va assenyalar que és conscient de la polèmica generada i aposta per una reforma del Codi Penal que aconsegueixi «no patir més la vergonya» d'un veredicte que descriu una violació i després conclou que «no ha estat», quelcom que ofereix un «missatge terrible» perquè qüestiona les víctimes d'aquests delictes.

Paral·lelament, la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va advocar per «posar-se en el lloc del que estan passant molts pares, mares, avis i àvies» que «miren als ulls» de les seves filles i nétes «preguntant-se i ara què». Díaz va insistir que té «un respecte enorme per la justícia», però va postil·lar que «moltíssims espanyols no han pogut entendre aquesta sentència».

El portaveu de l'associació Jutges i jutgesses per la Democràcia, Ignacio González Vega, va lamentar que el ministre de Justícia, Rafael Catalá , «sembla desconèixer que a Espanya existeix la separació de poders», raó per la qual l'associació ha demanat la seva dimissió.