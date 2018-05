Totes les associacions de jutges demanen que Catalá dimiteixi per la seva actitud "intolerable"

Les set associacions de jutges i fiscals han demanat aquest dilluns la dimissió del ministre de Justícia, Rafael Catalá, per apuntar que el jutge de l'Audiència Provincial de Navarra que va dictar el vot particular en el cas de 'La Manada', Ricardo Martínez, té algun "problema singular" i que "tots ho saben".

Les associacions Professional de la Magistratura (AMP), Jutges i jutgesses per la Democràcia, Fòrum Judicial Independent i Francisco de Vitòria juntament amb l'Associació de Fiscals, Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Professional Independent de Fiscals signen un comunicat conjunt en què retreuen al titular de Justícia que amb les seves manifestacions aquest matí ha sembrat públicament dubtes sobre la capacitat i condició del magistrat.

"La intromissió de l'Executiu en les tasques que li corresponen exclusivament al Consell General del Poder Judicial (com ara la tutela o l'impuls de la tasca disciplinària) i els comentaris sobre la capacitació o no d'un magistrat són una temeritat per qui exerceix com ministre de Justícia ", resa el comunicat.

En la seva nota exposen que el "veritable perill" és la utilització de les resolucions judicials per l'Executiu i la "confusió intencionada" d'interessos electorals amb el que hauria de ser la seva tasca com a membre d'un poder de l'Estat, és a dir, "respectar i vetllar pel respecte del funcionament de les institucions ".