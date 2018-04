Un de cada tres conductors, positiu per drogues o alcohol el 2017

Un de cada tres conductors als quals se'ls va fer un test d'alcohol i drogues al volant el 2017 va donar positiu per alguna d'aquestes substàncies, segons les dades facilitades pel Govern. En total, dels 89.812 controls realitzats a tot Espanya, 31.165 (un 34%) van suposar sanció. En resposta a una pregunta parlamentària, realitzada pels diputats socialistes Miguel Ángel Heredia i Maria Aurora Flórez, l'Executiu desglossa el nombre de controls per comunitats autònomes, amb xifres que van des dels 549 que es van fer a la Rioja durant tot l'any passat, fins als 14.063 realitzats a Andalusia, passant pels 10.691 que es van comptabilitzar a Galícia o els 8.016 a Castella i Lleó. En total, són gairebé 90.000 els que va fer l'any passat, una xifra que va suposar, pel que fa a les 65.169 proves que l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil va realitzar el 2016, un augment del 27,4 per cent.