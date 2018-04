Trump amenaça de paralitzar el Govern si no rep més diners per al mur

El president dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar de forçar una paralització del Govern federal el proper mes de setembre si el Congrés no proporciona més finançament per a la construcció del mur a la frontera amb Mèxic. «La construcció del mur ha començat, tenim 1.600 milions de dòlars», va garantir Trump en un acte a Washington, Michigan. «Si el 28 de setembre no tenim seguretat fronterera no tindrem opció, paralitzarem el país perquè necessitem seguretat fronterera», va afegir.

El president nord-americà ja va fer una amenaça similar el passat mes de març amb l'objectiu de pressionar per a una sèrie de canvis en la llei migratòria que, segons va garantir el mandatari, impedirien l'entrada de delinqüents als Estats Units. El Govern federal ja va patir un petit bloqueig al gener pel tema migratori. Una llei de despesa d'1,3 bilions de dòlars que Trump va promulgar el mes passat mantindrà al Govern funcionant fins a finals de setembre.

Durant el seu discurs, Trump va parlar dels centenars d'immigrants centreamericans que viatgen en una «caravana», al·legant que són una de les raons per reforçar la seguretat fronterera. «Mirin la caravana, mirin que terrible. És un viatge horriblement perillós per a ells i ho fan perquè saben que una vegada que arriben aquí tenen el dret d'ingressar al país», va explicar.

En un altre ordre de coses, la còmica nord-americana Michelle Wolf va usar l'humor com a arma llancívola contra l'Administració Trump i els mitjans que van donar suport al president nord-americà durant la campanya electoral en el tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que un any més es va caracteritzar per l'absència del magnat com a senyal de protesta davant el maltractament mediàtic del que assegura que pateix.

«Aquí estem en el Sopar de Corresponsals de la Casa Blanca. I com diria una estrella del porno abans d'estar amb Trump: 'Acabem amb això», va començar el seu discurs Wolf.