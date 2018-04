Víctimes d'ETA demanen esclarir 358 crims encara sense resoldre

Un centenar de persones, entre elles intel·lectuals i víctimes del terrorisme, han subscrit un manifest on demanen l'esclariment dels crims sense resoldre d'ETA, que «ascendeixen almenys a 358». També «condemnen la historia de terror», de forma que «deslegitimi la violència de cares a futures generacions per a qualsevol objectiu polític», segons han explicat els promotors.

Amb aquest document, els autors del manifest «Per a una fi d'ETA sense impunitat», difós fa un any -Fernando Savater, Maite Pagazaurtundúa, Consuelo Ordóñez, Joseba Arregi, Martín Alonso, Luis Castells i Teo Uriarte- pretenen contribuir a «un debat net i necessari en el marc del final de l'organització terrorista i la seva forta operació de blanqueig».

Segons el seu parer, «resulta especialment cínic i cruel que publicitin una petició de perdó a les víctimes, i alhora, justifiquin l'assassinat de moltes d'elles». «Justificar els seus crims per l'existència d'un conflicte i perllongar els seus tentacles en l'estratègia política no és mostrar penediment», insisteixen. El document considera que ETA «manipula els sentiments de la societat, temptada de demanar generositat» a les víctimes del terrorisme, «obviant que això implica la renúncia a drets legítims, com la reivindicació de justícia». «Aquesta demanda és un xantatge moral per a la majoria de les víctimes, i un parany per a la societat», assenyala.



Advertència als presos

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que «els demòcrates no donaran res» a ETA per «reconèixer la seva maldat i desaparèixer» i ha advertit que els seus presos hauran de «trencar amb ETA, mostrar el seu penediment, demanar perdó i col·laborar amb la justícia» si volen accedir a beneficis penitenciaris i «no n'hi ha prou amb signar un mer paper».

En una entrevista publicada pels diaris El Correo i Diario Vasco, el ministre destaca que ETA, la dissolució de la qual s'espera que s'anunciï en els propers dies, està «acabada» i «derrotada». Segons afirma, «l'única cosa que espero del proper 4 de maig» -data en la qual s'ha convocat al País Basc francès una trobada internacional per part del GIC, el Fòrum Social i Bake Bidea- és que, «les Forces de Seguretat de l'Estat verifiquin i certifiquin que ETA ha desaparegut». A partir d'aquell dia, afegeix, les Forces de Seguretat de l'Estat «seguiran fent el que han fet fins ara, perseguir als terroristes». Insisteix que «res els donarem per reconèixer la seva maldat, els delictes són perseguibles i penalment no hi haurà impunitat».