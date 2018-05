Almenys 29 morts en un doble atemptat de l'Estat Islàmic a l'Afganistan

Diversos periodistes es van veure afectats per la segona explosió.

Almenys 29 persones van morir i més de trenta van resultat ferides, la majoria periodistes, en dues explosions registrades a primera hora del dia a la capital de l'Afganistan, Kabul, en un doble atemptat reivindicat per l'Estat Islàmic. La primera explosió va tenir lloc cap a les vuit del matí als voltants de l'oficina dels serveis d'Intel·ligència del país, segonsel portaveu del Ministeri d'Interior, Najib Danish.

La deflagració es va produir a l'àrea de Shashdarak i es va veure acompanyada per una segona explosió només 20 minuts després. Aquesta explosió va tenir lloc un cop els serveis d'emergències i els mitjans de comunicació es van traslladar a la zona per atendre els ferits i cobrir els fets. L'agència de notícies francesa AFP va confirmr que Shah Marai, un dels seus fotògrafs, va perdre la vida a causa de les explosions registrades a Kabul.

L'atac va tenir lloc una setmana després que es produís un atemptat contra un centre de registre i identificació electoral de Kabul, on van morir almenys 57 persones. El centre atacat es trobava al barri de Dasht-e-Barchi i és lloc de residència de molts integrants de la minoritària comunitat xiïta dels hazarís, constant objecte d'atacs reivindicats per part d'Estat Islàmic-Khorasan, la secció afganesa de l'organització terrorista. La Policia va advertir del risc que es produeixi un gran nombre d'atemptats a la capital del país de cara a les eleccions previstes per a l'octubre.

Hores després, almenys onze civils van morir i nou van resultar ferits en un atemptat suïcida contra un comboi de l'operació Suport Decidit de l'OTAN al districte afganès de Daman, ubicat a la província de Kandahar (sud).

El viceportaveu del govern provincial, Maitulá, va detallar que les víctimes mortals són estudiants d'una madrassa situada als voltants del lloc de l'atemptat contra el comboi, que traslladava tropes romaneses. Per la seva banda, el Ministeri de Defensa de Romania va confirmar que vuit dels seus militars van resultar ferits i va afegir que un cotxe bomba va esclatar al pas del vehicle «durant una missió a la zona».