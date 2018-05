La Coalició dona per acabades les operacions contra l'Estat Islàmic a l'Iraq

El quarter general del Comandament Combinat de les Forces Conjuntes de Terra de l'Operació Resolució Inherent va ser desactivat en una cerimònia a Bagdad, el que implica la fi de les operacions de combat d'importància contra l'Estat Islàmic a l'Iraq. «El Comandament Combinat era responsable de les operacions terrestres de la coalició en suport a les forces iraquianes durant la campanya per derrotar l'Estat Islàmic a l'Iraq i alliberar més de 4,5 milions d'iraquians sotmesos al brutal control de l'Estat Islàmic», va destacar la coalició en un comunicat.

«Gràcies al nostre èxit conjunt hem estat capaços de seguir donant suport al Govern de l'Iraq sota el comandament unificat de l'Operació Resolució Inherent», va assenyalar el general que dirigeix el Comandament, Walter Piatt.

Per la seva banda, el general iraquià Yahya Rasul Abdullah va destacar que el Comandament ha estat part integral de l'èxit de les Forces Armades iraquianes davant de l'Estat Islàmic. «El compromís i professionalitat de tots els homes i dones dels països de la coalició ha estat molt important. L'Iraq està immensament agraït pel seu sacrifici i dedicació», va destacar.

Per altra banda, un tribunal de l'Iraq ha condemnat a cadena perpètua 19 dones russes per pertinença a l'Estat Islàmic. El Ministeri d'Exteriors rus va assenyalar que hi ha entre 50 i 70 dones russes a presons de l'Iraq pels seus vincles amb els gihadistes.